Nuovo supermercato a Carcare, Mirri all'opposizione: "Parlano di aria fritta, nessun problema per il comune"

Il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, replica alle recenti dichiarazioni del gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" in merito alla richiesta di accesso agli atti riguardante la realizzazione del nuovo supermercato in località Cirietta. Il tema, che da tempo ha alimentato un acceso dibattito politico, ha spinto il primo cittadino a chiarire la sua posizione.

"L'opposizione ha presentato nuovamente la richiesta e, come ovvio, verrà accolta", ha esordito il sindaco. "Ma stanno parlando di aria fritta. Se avessero prestato attenzione durante i consigli comunali, saprebbero già che non c’è alcun problema per il comune".

Mirri ha poi ribadito che la sua amministrazione non ha mai appoggiato il progetto del nuovo supermercato, ma è stata costretta a procedere per evitare pesanti conseguenze economiche: "Ce lo siamo trovato e abbiamo dovuto portare avanti il progetto per evitare danni milionari alle casse comunali".

Il sindaco non ha poi risparmiato critiche al gruppo di opposizione, richiamando alcune scelte fatte durante la loro precedente amministrazione. "Dovrebbero piuttosto riflettere su quanto hanno fatto loro quando erano al governo cittadino, come il caso della pista ciclabile presso la Noberasco, che non è ancora di proprietà del comune e che ho dovuto chiudere, o la vicenda dell’asilo Mallarini", ha sottolineato Mirri.

In merito al nuovo supermercato, il sindaco ha concluso con un messaggio di rassicurazione: "Non c’è alcun problema. Tutto è in regola".