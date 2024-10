Savona, il 26 ottobre il musical "A spasso per Broadway" per l'odv Sono Sempre Io

Sabato 26 ottobre alle ore 21 al Teatro Gabriello Chiabrera andrà in scena il musical "A spasso per Broadway", ideato, scritto e diretto da Marta Arnaldi, con la direzione musicale del maestro Dario Caruso e la supervisione delle coreografie di Alessia Berruti. L'incasso sarà devoluto a favore dell'associazione Sono Sempre Io, costituita da medici e infermieri ospedalieri dell’Hospice Centro Misericordia Santa Maria Giuseppa Rossello, che accoglie malati terminali oncologici e affetti da sclerosi laterale amiotrofica.

Nella serata si esibiranno alcune delle migliori scuole di danza della Liguria: Centro Accademico Danza Moderna Savona, Centro Studi Danza Finale Ligure, Scarpette Rosse Vado Ligure-Cengio, Semplicemente Danza Savona e Studiodanza Varazze. Talento e solidarietà s'incontreranno in un viaggio emozionante tra le più belle e significative canzoni dei musical di Broadway. "Vi faremo rivivere momenti indimenticabili con brani tratti da 'My fair lady', 'Chorus line', 'Cats', 'Singing in the rain' e 'Il Mago di Oz' e i balletti più spettacolari", spiegano gli artisti.

Lo spettacolo è organizzato da Alba Docilia, Savona Rotary Club, Zonta Club Savona e numerisi Lions Club del territorio (Lions Club Savona Torretta, Lions Club Savona Host, Lions Club Savona Priamar, Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio, Lions Club Vado Ligure Quiliano “Vada Sabatia”) con il patrocinio della Regione Liguria, dei Comuni di Savona, Noli, Quiliano, Spotorno e Vado Ligure, della Diocesi di Savona-Noli e di enti e associazioni del territorio. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere un'e-mail all'indirizzo aspassoperbroadway@gmail.com.