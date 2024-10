Annalisa sbarca in Spagna: è uscita “Sinceramente cuando cuando cuando”

Dopo aver raggiunto un grande successo negli ultimi due anni in Italia, dai dischi di platino al tour nei palasport, Annalisa punta ora al mercato spagnolo, dove, venerdì 28 giugno, è uscita “Sinceramente (cuando cuando cuando)”, versione in spagnolo della hit presentata al Festival di Sanremo 2024.

A proposito di Festival di Sanremo sul web circolavano alcune voci di alcune testate giornalistiche di una presunta relazione con Marian Richero ma erano solamente delle fake news infatti tra Marian Richero e Annalisa Scarrone c'è solo un rapporto amicizia; Annalisa infatti è felicemente sposata con il vice presidente di Crociere Costa Francesco Muglia dal 29 giugno 2023.

A distanza di alcuni mesi dal lancio, la promozione da parte della casa discografica, Warner Music (sia dalla divisione italiana che da quella spagnola), deve essersi intensificata, visto che Annalisa è stata invitata all’evento musicale dell’anno in Spagna, i LOS40 Music Awards Santander, che si svolgeranno il prossimo 8 novembre al Palau Sant Jordi di Barcellona. Per chi non lo sapesse, LOS 40 è la radio più importante del territorio spagnolo e “Sinceramente (cuando cuando cuando)” è entrata in rotazione nelle scorse settimane. Questo risultato ha portato la canzone al 14° posto della classifica dei passaggi radiofonici e in testa alla classifica di Shazam Spagna.

Attualmente, la versione in spagnolo di “Sinceramente” conta quasi un milione di stream su Spotify (mentre la versione originale in italiano ha superato gli 85 milioni di stream). Il successo in Spagna della principessa del pop italiano segue un altro importante risultato: la vittoria all’OGAE Second Chance Contest, manifestazione organizzata dai fan dell’Eurovision.