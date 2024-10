Carcare, pedone investito da un furgone: codice rosso al Santa Corona

Investimento pedonale questa mattina a Carcare in via Garibaldi.

Secondo le prime informazioni, il conducente di un furgone frigo per consegne alimentari, durante una manovra in retromarcia, ha urtato un uomo sulla settantina che stava attraversando la strada. L'anziano è rimasto incastrato nel mezzo, pertanto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di estrazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato, oltre ai vigili del fuoco, la Croce Bianca e l'automedica.

L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.