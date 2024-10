Con un coltello da cucina di 33 cm, viene disarmato e colpisce due agenti: in carcere 33enne

È stato convalidato l'arresto ed è stato disposto il carcere per il 33enne D. C. arrestato a Savona domenica scorsa dai poliziotti delle Volanti con l’accusa di resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di coltello.

Questa la decisione in Tribunale a Savona del giudice Veronica Desei nel processo per direttissima nei confronti dell'uomo, difeso dall'avvocato Alfonso Ferrara, che dopo aver messo a soqquadro una stanza d'hotel, ha rubato lo scooter della compagna che era con lui nella stanza e si è diretto verso l'autogrill di Savona brandendo un coltello da cucina di 33 cm.

I poliziotti della Squadra Volante erano infatti proprio intervenuti in un hotel di via Nizza, dove era stata segnalata una concitata lite in una delle stanze.