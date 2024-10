Soccorsi mobilitati per un ciclista caduto autonomamente in via Vittime di Brescia a Savona. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 9, e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Rossa di Savona e l'automedica.

Il ciclista è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.