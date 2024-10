“Menopausa che scompiglio! Ma...niente panico!”. A Savona un incontro dedicato alle donne

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, caduta lo scorso 18 ottobre, tre importanti associazioni femminili, ossia le sezioni savonesi di Fidapa Bpw Italy, Soroptimist Club e Zonta Club, si sono unite in collaborazione per le donne e, col reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale San Paolo di Savona, organizzano l’incontro “Menopausa che scompiglio! Ma...niente panico!”.

L’appuntamento (gratuito e aperto a tutta la cittadinanza interessata) è in programma domani, mercoledì 23 ottobre, dalle 17:00 presso la Sala Rossa del Comune di Savona.

"La menopausa non è solo una questione di genere o di età, e la consapevolezza su questo argomento è fondamentale per ridurre lo stigma legato a questo momento fisiologico femminile e incoraggiare le persone a parlarne più apertamente - spiegano le organizzatrici - Obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi".

Un’ottima occasione per le donne che desiderano incontrare e ascoltare gli interessanti interventi proposti dagli esperti dell’ASL2, quali il dottor Eugenio Oreste Volpi, direttore della S.C. Ginecologia e Ostetricia di Savona, la dottoressa Susanna Piombo e la dottoressa Caterina Lazzari, che saranno a disposizione del pubblico per dubbi, domande, perplessità sul tema della Menopausa.