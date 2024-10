Lessi (Pd): “Coinvolgere la scuola nelle scelte che non devono essere calate dall'alto” (VIDEO)

Condivisione con il territorio per quelle scelte che ne condizionano l'assetto futuro. Una , ad esempio, riguarda Università e scuola, quest'ultima soggetta a recenti accorpamenti.

“Con la mia candidatura, e le mie sensibilità- spiega Aurora Lessi - voglio portare anche le istanze di cui hanno bisogno la scuola e le Università. Una regione che crede nel suo futuro investe in una programmazione e in strutture sicure per gli studenti perché significa investire nel futuro del proprio territorio. Ad esempio, quello che è successo in questa ultima legislatura regionale con gli accorpamenti scolastici che sono stati fatti dall'alto, un po' come il rigassificatore, con questo metodo decisionale in cui si apprendono le cose tramite i giornali, è un approccio che va cambiato”.

L'approccio ritenuto più efficace da Lessi è quello del coinvolgimento dei soggetti interessati.

“La Regione deve andare in un'altra direzione- afferma Lessi - una direzione dove si formano tavoli in cui vengono prese in considerazione le richieste e le proposte degli istituti scolastici e di tutte le parti interessate. Ma significa anche investire in maniera mirata in soluzioni che vanno a migliorare la vita degli studenti. Il trasporto, le infrastrutture digitali”.

Fondamentali anche le infrastrutture digitali ormai parte integrante della scuola e della didattica di oggi. “Nella nostra regione – conclude Lessi - molte famiglie non hanno accesso alla banda larga come si dovrebbe per permettere poi agli studenti anche di vivere la scuola digitalmente, in maniera serena e con tutti gli strumenti di cui hanno necessità. Servono università strutturate. La nostra Unige, presente a Savona con il Campus e realtà bellissime al suo interno con imprese che portano un importane valore aggiunto, dovrebbero puntare molto di più su questo valore aggiunto. Vanno poi aumentate le risorse per attrarre studenti da fuori. Essere attrattivi nel mondo universitario significa far conoscere e nostre città le nostre peculiarità”.