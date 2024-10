Nuovo supermercato, Ferraro (Insieme per Carcare): "Vogliamo vedere le carte per fare le nostre valutazioni"

Continua a suscitare polemiche la questione riguardante la realizzazione del nuovo supermercato in località Cirietta.

Alessandro Ferraro, capogruppo di "Insieme per Carcare", è tornato a esprimere perplessità in merito alla mancata disponibilità della documentazione richiesta dal gruppo consiliare, nonostante le promesse dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirri.

"Non pensiamo ci sia nulla di particolare. Vogliamo semplicemente vedere le carte. Per questo abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti," commenta Ferraro. "A luglio abbiamo richiesto la documentazione. Il 30 settembre è stato convocato il Consiglio comunale. Nella settimana precedente si sono tenute le commissioni consiliari e non ci è stato fornito nulla".

"Le commissioni consiliari – ricorda Ferraro – hanno proprio la funzione di approfondire gli argomenti prima del Consiglio, e rappresentano l'occasione per esaminare le carte".

"Vogliamo solamente capire come si è giunti al risultato attuale e fare le nostre valutazioni. Tutto qui", ha concluso Ferraro.