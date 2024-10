Riqualificazione via Brunenghi, Impegno X Finale: "Eventi meteo dimostrano sua necessità, l'Amministrazione ci ripensi"

«Il progetto di riqualificazione di via Brunenghi non è solo “trucco e parrucco” - afferma il capogruppo Andrea Guzzi - ma una necessaria opera di ammodernamento di sottoservizi vetusti e obsoleti. Oltre a pubblica illuminazione, arredo urbano, verde e nuova pavimentazione si pensa soprattutto a nuova fognatura e nuova regimazione acque, che purtroppo ancora una volta hanno dimostrato di non sopportare più i fenomeni meteo avversi e la portata delle acque dei versanti di San Carlo, San Bernardino e Monticello. Un po’ come fatto a Finalpia negli ultimi 5 anni, dove finalmente non si è più soggetti ai miasmi fognari e dove finalmente sono comparse reti di regimazione acque una volta inesistenti» aggiunge.

Che poi aggiunge: «Non solo. Averne eliminato il finanziamento del primo lotto previsto per quest’anno per 500mila euro lo riteniamo un gravissimo azzardo che causerà almeno due anni di ritardo. E anche per gli anni successivi sono spariti finanziamenti e previsioni. Così come il mancato finanziamento di via Dante per la sua naturale conclusione entro la primavera 2025, oggi una strada abbandonata a se stessa senza idee e visioni. O come il taglio da 200 mila euro a 150 mila euro di Strada per Isasco, dove anziché tagliare si sarebbe dovuto arricchire ulteriormente il nostro primo finanziamento di aprile».