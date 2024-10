Ceriale, Alberto Sgarlato in Sala Riflessi per il secondo appuntamento di "Parole in Movimento"

Dopo l’Ignotur, appuntamento dedicato al clima con “il Meteorologo Ignorante”, personaggio molto noto sui social network, prosegue la rassegna di incontri “Parole in Movimento”, ideata e organizzata dalla Pro Loco di Ceriale. Questo ciclo di dibattiti, per i prossimi due appuntamenti (24 e 31 ottobre), “emigra” nella nuova Sala “Riflessi” in Lungomare A. Diaz 91, a Ceriale.

Annunciano gli organizzatori: “Giovedì 24 ottobre, a partire dalle 17, sarà nostro ospite il giornalista Alberto Sgarlato che ci parlerà di lettura consapevole, ovvero come dribblare insidie, astuzie, trappole dell’informazione sul web e su carta”.

Spiega Sgarlato: “Lo scorso luglio ho letto che, in occasione delle prove di maturità, uno studente su due non capiva il senso dei temi che gli venivano posti. Ho trovato questo dato di una gravità allarmante.

Da qui la decisione di mettere le mie competenze a disposizione di chi vuole leggere criticamente l’informazione in genere e far sì che le persone tornino a riappropriarsi in modo consapevole di ciò che leggono, che siano capaci prima di tutto di capire le basi del testo che hanno davanti, dopodiché di approfondire la notizia, di rintracciarne le fonti, l’attendibilità di quanto pubblicato”.

“Partiremo - spiega Alberto Sgarlato - mostrando il modo corretto con il quale si ‘costruisce’ un articolo o un titolo e da qui andremo a distinguere l’informazione corretta da quella dei siti-bufala o, peggio ancora, di veri e propri siti-truffa. Faremo cenni di storia, dalla nascita dell’informazione fino a come è cambiata nel corso degli anni, prima con i ritmi radiotelevisivi e poi sul web, e parleremo anche di fenomeni spiacevoli come quello degli haters o della cosiddetta ‘narrazione tossica’, fino ad arrivare a varie forme di condizionamento del lettore”.

Alberto Sgarlato, iscritto all’Albo dei Giornalisti dal 1996, in oltre trent’anni di lavoro ha maturato esperienza in varie forme di giornalismo, dal cartaceo all’on-line, ha curato, organizzato e condotto eventi, dai dibattiti politici ad incontri con gli scrittori, ha gestito uffici stampa, ha lavorato nel settore della grafica e stampa digitale.

Concludono gli ideatori: “Il tema è quanto mai attuale e interessante quindi vi attendiamo numerosi nella sede “marina” di Parole in Movimento. Stay tuned!”.