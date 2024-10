Boissano, interrogazione di Mattiauda su strade e illuminazione: "Rischi per la sicurezza dei cittadini"

Il consigliere comunale di minoranza a Boissano Giacomo Davide Mattiauda ha presentato un'interrogazione all’amministrazione comunale, sollevando preoccupazioni riguardo allo stato di degrado delle strade e dell’illuminazione pubblica. Secondo Mattiauda, le condizioni attuali della viabilità e l’inadeguatezza degli impianti di illuminazione rappresentano un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini, e ha chiesto all’amministrazione chiarimenti e interventi urgenti lamentandone la scarsa comunicazione con la cittadinanza.

Le condizioni delle strade del comune, spiega il consigliere, sono peggiorate negli ultimi anni, con numerosi tratti che presentano buche, fondo sconnesso e mancanza di manutenzione del verde pubblico ai bordi. Questi fattori costringono ciclisti e motociclisti a spostarsi pericolosamente verso il centro della carreggiata, aumentando il rischio di incidenti.

Tra le aree più critiche, Mattiauda ha segnalato la strada provinciale, che è stata teatro di vari incidenti, l'area Morteo e Via Marici, dove le condizioni della viabilità sono particolarmente difficili. Un ulteriore problema è rappresentato dall’istituzione di una zona a traffico limitato (ZTL) davanti alla scuola, che sta causando disagi alla circolazione su una delle arterie principali del paese. Mattiauda ha evidenziato che molti cittadini hanno espresso malcontento per la gestione della viabilità e per l'assenza di adeguati strumenti per moderare la velocità dei veicoli in zone pericolose.

Oltre ai problemi legati alla viabilità, l’interrogazione del consigliere si concentra anche sulla questione dell'illuminazione pubblica. Secondo Mattiauda, l’impianto di illuminazione è obsoleto e in molte zone del paese i lampioni risultano spenti o guasti, creando vaste aree scarsamente illuminate, soprattutto nelle ore serali. "In particolare, la corrente amministrazione ha scelto di spegnere - per far fronte al 'caro bolletta' - svariati lampioni, una parte significativa di quelli che dovrebbero rimanere accesi sembrano essere guasti, e guasti di più ampia portata hanno afflitto recentemente vaste aree del paese".

Mattiauda ha chiesto all’amministrazione di spiegare quali interventi siano stati effettuati finora per migliorare la sicurezza delle strade e dell’illuminazione, e ha sollecitato un piano d’azione concreto per risolvere le criticità nel breve e lungo termine. Tra le proposte avanzate dal consigliere vi è la necessità di una mappatura completa delle situazioni critiche, coinvolgendo anche altri enti, come la Provincia, per individuare soluzioni efficaci. Inoltre, ha suggerito di valutare la partecipazione a bandi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e altre forme di finanziamento per rinnovare l'illuminazione pubblica e migliorare la viabilità del comune.

Nel corso dell'interrogazione, Mattiauda ha criticato la mancanza di risposte chiare da parte dell’amministrazione, sottolineando come le dichiarazioni fatte in precedenza siano state troppo generiche. Ha ricordato, ad esempio, un’intervista al TG Regionale in cui si parlava di “interventi certosini” senza però specificare quali azioni fossero state concretamente realizzate. Anche in altre interviste rilasciate sulla stampa locale, l’amministrazione ha accennato a “progetti in corso”, ma senza fornire dettagli sufficienti sui tempi e le modalità di attuazione.