Boissano, il Comitato Beallu Buinzan rinnova la richiesta di interventi urgenti sul territorio comunale

Il Comitato Beallu Buinzan, in una nota formale indirizzata all’amministrazione comunale, torna a sollecitare interventi indispensabili per la sicurezza e il decoro del territorio.

In primis "il rifacimento del manto stradale sul tratto di Strada Provinciale il cui stato risulta ulteriormente aggravato dopo gli ultimi lavori effettuati per la posa dei cavi in fibra ottica, condizione tra l'altro aggravata dalla presenza di cartelli stradali in stato di abbandono ed incuria che rendono inagevole, oltre che pericoloso il transito delle vetture, con particolare rilievo in corrispondenza delle curve".