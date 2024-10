Bucci: "Promozione internazionale delle nostre produzioni agricole e ittiche"

“Per il settore agricolo e ittico punto ad una promozione internazionale delle nostre produzioni, a tempi certi per le pratiche delle imprese e alla lotta alla fauna selvatica che devasta raccolti e allevamenti”.

Davanti ad una folta platea di operatori del settore in un incontro promosso a Genova da Coldiretti il candidato presidente Marco Bucci ha elencato le priorità di questo ambito contenute nel suo programma.

“Siamo consapevoli che per il sostegno a questo settore servono infrastrutture. E oltre a quelle materiali, che ritengo la priorità numero uno in questa regione, – ha aggiunto Bucci – penso a quelle immateriali come la banda larga. Con me alla guida, Regione Liguria, si farà carico con il Governo di accendere la fibra laddove non c’è. Voglio però porre l’accento anche sul tema della gestione delle acque che va dalla creazione di un consorzio di bonifica regionale che consentirebbe un’omogeneità gestionale alla promozione del riuso dele acque reflue che escono dai depuratori e che potrebbero irrigare i terreni”.

Marco Bucci si è poi soffermato sul problema della fauna selvatica che devasta raccolti e allevamenti. “E’ una piaga da combattere con tutti gli strumenti normativi e se possibile anche con nuovi provvedimenti – ha sottolineato – Sul tema degli ungulati, per esempio, penso che sia importante sedersi ad un tavolo con le associazioni venatorie e alleggerire le restrizioni fissate per la lotta alla peste suina”.

“Il nostro settore agricolo, ittico e florovivaista – ha concluso il candidato presidente – ha bisogno di una promozione ancora più forte nelle fiere nazionali ed internazionali con prodotti unici e tipici come il basilico, l’oliva taggiasca e i mitili. Riteniamo poi strategico che si spendano sempre meglio i fondi del PSR-Programma di Sviluppo Rurale”.