Destino della RP ed RSA del Santuario, Branca (Avs): "La salute non è una merce, non si può mettere in vendita"

"Ho ricevuto l’appello lanciato dai coordinatori del Comitato Parenti RP e RSA del Santuario che esprime la loro preoccupazione legata alle notizie apprese dalla stampa locale circa l'intenzione da parte dell'Asl 2 Savonese di mettere in vendita l’immobile di Santuario Piazza. Sono assolutamente contraria all’ipotesi che la Asl 2 proceda alla vendita a soggetti privati di immobili in cui si svolgono le attività di cura e assistenza di un numero rilevante di concittadini e mi impegno personalmente affinché la Regione non provveda ad autorizzare i relativi atti".

Lo afferma la candidata consigliere alle prossime regionali, Maria Gabriella Branca, aggiungendo: "Quanto sta accadendo, purtroppo, rientra esattamente nel filone di quella che è stata fino ad ora la politica regionale in materia sociosanitaria con la spinta alla privatizzazione di ogni servizio essenziale per i cittadini, una progettualità calata dall’alto senza alcuna interlocuzione con il territorio, né con gli enti locali, né con i soggetti del Terzo Settore".

"Su questo tema specifico occorre tenere alta l’attenzione perché potrebbero essere interessate ad operazioni di questo genereanche altre strutture del savonese. La salute è un diritto universale che deve essere garantito attraverso il servizio pubblico e non può essere utilizzato per fare cassa" chiosa Branca.