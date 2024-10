Regionali 2024, Vaccarezza (Fi): “Santa Corona: basta promesse disattese e parole sensazionalistiche”

“Appuntamento del conto alla rovescia numero meno -3; tanti sono i giorni che ci dividono dalla fine della campagna elettorale. Non potevo non venire davanti all'ingresso dell'ospedale Santa Corona”.

Lo dice il candidato consigliere di Forza Italia Angelo Vaccarezza alle elezioni regionali che si terranno il 27 e il 28 ottobre.

“In questi ultimi 20 giorni in diversi hanno professato soluzioni e ricette per questo ospedale – dice Vaccarezza -. In questo caso, io vinco per anzianità; c'ero infatti già nel 2008 in occasione della manifestazione di protesta, contro la deaziendalizzazione del Santa Corona, orchestrato dai vertici regionali di allora del Pd, Burlando e Montaldo, per portare il Dea di secondo livello in altri territori”.

“Quello che non bisogna dimenticare – spiega - è che il nosocomio pietrese era davvero l'eccellenza, e deve esserlo: attraverso la costruzione del nuovo polo ospedaliero, attraverso la riapertura della neonatologia; basta promesse disattese, basta parole sensazionalistiche”.

“Oggi – aggiunge - l'impegno della politica deve essere quello di far sì che il nostro ospedale torni ad avere quegli standard di qualità altissimi che lo hanno portato ad essere conosciuto a livello italiano, europeo e mondiale per ciò che ha rappresentato, per la medicina, per la qualità della medicina che ha erogato sempre.

“Oggi, più che mai – conclude -, la politica deve essere a servizio del territorio: il nostro”.