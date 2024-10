Ceriale, al via il progetto per la protezione del rio Carendetta: due isolotti contro il rischio allagamenti

Approvato a Ceriale il progetto per la realizzazione di due isolotti di protezione per l’imboccatura del rio Carendetta. L’importante opera mira ad evitare allagamenti nelle campagne adiacenti e nelle abitazioni vicine. L’atteso intervento è finanziato interamente con fondi comunali e prevedono un investimento di 400 mila euro. La fase operativa inizierà a breve.

“Si tratta di un intervento fondamentale, fortemente voluto dalla nostra amministrazione - spiega il vicesindaco Luigi Giordano - reso possibile grazie ai fondi stanziati attraverso la destinazione dell’avanzo di bilancio”. Il rio Carendetta, attualmente, rischia di ostruirsi a causa del deposito di sabbia e pietre, soprattutto durante le mareggiate.

“Realizzeremo due isolotti che impediranno l'accumulo di detriti all'ingresso del canale, evitando che la foce si otturi e causando potenziali allagamenti nelle campagne circostanti e nelle abitazioni vicine. Questo progetto garantirà una maggiore sicurezza sia per la costa che per i terreni agricoli e le case adiacenti - aggiunge Giordano -. È un intervento atteso da tempo e finalmente si concretizza. Il progetto è pronto, ora dobbiamo concentrarci sugli aspetti operativi per l’esecuzione dei lavori, che saranno effettuati sia dalla terraferma che dal mare”.

“Siamo molto soddisfatti di poter partire con un’opera così importante per la sicurezza del nostro territorio. Questo è stato possibile grazie al forte appoggio dell’amministrazione comunale, che ha compreso l’urgenza e la necessità di un intervento del genere. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto”, conclude Giordano.