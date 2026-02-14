Innamorarsi di un collega? Facilissimo

La vita in ufficio non è solo email e fogli Excel. No no. A quanto pare, per molti è anche un luogo galeotto per far nascere l’amore. Baby Boomer, Generazione X, Millennial, Gen Z… Qui non si salva nessuno.

Le ore che si trascorrono sul posto di lavoro sono tante. Talmente tante che, spesso, è proprio qui che nascono le più belle amicizie (e le peggiori inimicizie) della nostra vita, così come non è per nulla sporadico che nasca qualcosa di più.

Per quanto riguarda le metodologie di approccio, abbiamo una bella lista. Si parte dalla “scusa mouse”, cioè sfiorare “involontariamente” la mano del compagno di scrivania. Si prosegue con i messaggini affettuosi via email, o parole dolci in chat, infine i tradizionali post-it o l’invito al bar per un caffè o un aperitivo.

Innamorarsi in ufficio non distoglie dal proprio lavoro, come si sarebbe portati a pensare. Anche se sembra strano, pare che innamorarsi di un collega faccia bene alla produttività. Secondo uno studio dell’Università di Göteborg (Svezia), pubblicato sull’International Journal of Psychological Studies, una love story sbocciata in ambiente lavorativo migliora le performance di entrambi i membri della nuova coppia, rendendo i partner più felici e più motivati anche in ambito professionale.

Che succede, invece, se la relazione finisce? La parte più complicata sarà quella di riuscire a mantenere un rapporto professionale fin da subito. Non è facile condividere lo stesso spazio con una persona con cui abbiamo avuto una relazione: la parte più difficile è proprio questa, riuscire a rispettarsi comunque e a rispettare il proprio posto di lavoro, anche nei momenti più critici.

Infine un’avvertenza. Innamorarsi di un collega è di fatto un’esperienza molto comune, sbandierarla ai quattro venti, tenere comportamenti poco consoni all’ambiente, perdere di obiettività mentre si lavora..., invece non è la cosa più furba che si possa fare. Il rispetto verso il luogo e verso i colleghi ci deve essere sempre a prescindere dalla vostra vita privata e della persona con cui la condividete. Un gesto dovuto, sempre, e che vi toglierà dal ricevere commenti, giudizi o segnalazioni gratuite che potrebbero influire negativamente sulla vostra carriera.

Carriera che, lo ricordiamo, vi siete guadagnate e che quindi merita di essere messa al primo posto, visto che vi trovate nel luogo predisposto a portarla avanti. Ecco perché, prima di rischiare di ritrovarvi a vivere delle relazioni in ufficio che rovinano la carriera che state costruendo, pensate bene se ne vale davvero la pena o se quello che sentite è un qualcosa di passaggio, mettendo sulla vostra personale bilancia le due cose e scoprendo cosa vale di più per voi. Consapevoli dei pro e dei contro e da lì in poi, libere di fare ciò che vi rende più felici.