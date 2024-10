Santi sulla nuova viabilità: "Tra poco entrerà in vigore e cuaserà solo ingorghi in via dei Mille"

Il tema della nuova mobilità e del traffico continua ad accender eil dibattito in città. Ad intervenire sulla recente revisione della viabilità in piazza Marconi è il consigliere comunale Piero Santi.

"In questi giorni abbiamo assistito ad una modifica della viabilità in piazza Marconi - dice il consigliere comunale - con lo scambio dell'entrata e dell'uscita delle auto alla piazza. Di per sè non è nulla se non fosse che si tratta dell'intervento propedeutico al cambio di viabilità in centro che sarebbe imminente e che riguarderà via dei Mille che sarà a doppio senso".

Prosegue Santi: "Una cosa che causerà sicuramente problemi di ingorghi, soprattutto se si considera che da via dei Mille c'è l'accesso a via Poggi, con una curva a 90 gradi, punto di collegamento con la Villetta e la strada che porta all'ospedale".

"Mi risulta che in un incontro pubblico questo problema sia stato evidenziato da alcuni commercianti - conclude Santi - ma che siano stati messi a tacer da una 'claque' a favore dell'amministrazione. Tanti savonesi si stanno chiedendo : ma perché si fa tutto questo ? Perché l'amministrazione non vuole ammettere di avere sbagliato con la chiusura del tratto di corso Italia tra via Paleocapa e de Vegerio e non vuole tornare indietro".