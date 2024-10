Anpas ha 120 anni, Dino Ardoino: “Data importante per noi, celebriamo tanto impegno e solidarietà” (VIDEO)

“Questa sera (24 ottobre, ndr) festeggiamo i 120 anni dell’Anpas nazionale. È una data per noi davvero significativa, un giorno che aspettavamo da tempo per celebrare ufficialmente la nascita della nostra associazione. Ognuno ha un giorno speciale in cui è nato e ora anche Anpas ha il suo, riconosciuto simbolicamente in coincidenza con il Congresso di Lerici, dove siamo passati da Federazione ad Associazione Nazionale”.

Dino Ardoino, presidente onorario di Anpas Liguria e della Croce Bianca di Albenga, con emozione, ha voluto celebrare, con i militi in servizio, i 120 anni e la prima giornata dedicata ad Anpas, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Per la prima volta, infatti, ieri è stata celebrata la Giornata nazionale delle pubbliche assistenze Anpas, in concomitanza con le celebrazioni del 120emo anniversario di fondazione del movimento nazionale che oggi conta oltre 500mila soci e socie, 931 pubbliche assistenze e oltre mille presidi su tutto il territorio nazionale.

Per l’occasione i capoluoghi di provincia, città e paesi in tutta Italia hanno illuminato di arancione sedi comunali o monumenti simbolici, richiamando il colore che rappresenta l’identità delle pubbliche assistenze, l’arancione, quale simbolo di gratitudine e riconoscimento verso il lavoro di quei cittadini e cittadine che, da oltre 120 anni operano con impegno e dedizione per il bene della collettività.

Ardoino ha ringraziato tutte le associazioni della Liguria per il loro contributo alla celebrazione: “Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni del Ponente ligure, che hanno accolto con entusiasmo il desiderio della sede nazionale di ricordare questa giornata importante. Ringrazio anche i Comuni che hanno voluto partecipare illuminando i loro edifici in arancione, il colore delle nostre divise e delle ambulanze, e le sezioni dell’entroterra, che hanno esposto la bandiera Anpas in segno di vicinanza e appartenenza”.

Infine, Ardoino ha concluso ricordando l’importanza della serata per tutta la comunità di volontari e sostenitori Anpas: “Siamo qui per festeggiare tutti insieme, con i militi in servizio e il consiglio di amministrazione che si è riunito questa sera. È un momento per celebrare il valore e l’impegno che questi 120 anni rappresentano, per guardare al futuro con la stessa passione e determinazione di sempre”.

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) nasce nel 1904, ma affonda le sue radici nelle società di mutuo soccorso e nei movimenti risorgimentali di matrice laica. Eretta Ente Morale nel 1911, è un movimento autonomo, libero e democratico che fonda la sua attività sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato. Ad oggi aggrega 931 Pubbliche Assistenze presenti in tutte le Regioni d’Italia, attive nel soccorso e nell’assistenza pubblica, nella protezione civile, nella tutela dei beni comuni e del territorio.

Nel 2009 l’Archivio storico di Anpas nazionale ed Anpas Toscana (con sede a Firenze) ha ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Sovrintendenza Archivistica per la Toscana la dichiarazione di interesse culturale in quanto esso costituisce “una fonte di primaria importanza per lo studio dell’associazionismo di Pubblica Assistenza in Italia per documentare la storia sociale, la tradizione e l’innovazione dell’assistenza pubblica in Italia”.