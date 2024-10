Meteo, forte maltempo nel fine settimana

Correnti calde e umide meridionali in quota favoriranno la presenza di piogge diffuse anche ad alta quota, soprattutto tra sabato e domenica. Possibili disagi estesi, allagamenti e fiumi in piena. Migliora da lunedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 25 a domenica 27 ottobre

Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse ovunque su tutte le regioni. Saranno possibili temporanee pause qua e là, con le zone più colpite che saranno le Alpi e la Liguria. I quantitativi previsti potranno generare allagamenti estesi e piene di fiumi data la forte saturazione dei terreni, nonchè frane in montagna. Miglioramento a partire da domenicapomeriggio.

Temperature perfettamente in media con il periodo, ma date le condizioni meteo l'escursione giornaliera sarà ridotta al minimo. Le massime saranno comprese tra 14 e 19°C, con valori più alti domenica, mentre le minime tra 13 e 16°C.

Venti deboli orientali su pianure, e settentrionali su Liguria oggi. Domani forti venti di scirocco si attiveranno in Liguria, e i venti orientali aumenteranno di intensità sulle pianure piemontesi. Anche domenica venti per lo più dai quadranti orientali in diminuzione graduale di intensità.

Da lunedì 28 ottobre

L'alta pressione riprenderà posto sull'Europa centrale riportando un po' di stabilità con nebbie al mattino e qualche isolata piogga ancora lunedì. Le temperature saranno in leggero aumento, per un fine mese un po' più gradevole.

