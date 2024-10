"Puliamo il mondo" arriva nelle scuole di Ortovero: raccolta e pulizia straordinaria

Ortovero a vocazione ambientale e conferma la sua identità di “Comune Riciclone” anche per le iniziative nelle scuole. Come quella di oggi nell’ambito dell’evento “Puliamo il mondo” organizzato da Legambiente e che ha fatto tappa nel territorio ortoverese.

Protagonisti i giovani alunni della scuola primaria di Ortovero, 18 bambini della classe quarta muniti di kit e dotazioni per una raccolta differenziata dei rifiuti nelle vie del paese, divisi in gruppi a seconda della tipologia di rifiuto (vetro, plastica, carta, etc.). Al termine dell’attività di pulizia tappa presso l’isola ecologica per il corretto smaltimento e conoscerne il suo funzionamento.

Non solo: in precedenza i piccoli studenti della scuola ortoverese hanno fatto visita alla ditta Baseco di Villanova d’Albenga, dove hanno potuto conoscere le procedure relative al trattamento e lavorazione dei rifiuti.

A fare gli onori di casa anche il sindaco Osvaldo Geddo: “Si tratta di un programma di educazione ambientale promosso dal Comune di Ortovero al quale ha aderito l’istituto scolastico comprensivo di Alassio. Oltre alla Baseco e alla stessa SAT, ringraziamo per la preziosa collaborazione la maestra Marianna Pisa e l'insegnante Mario Bertone per aver coinvolto i nostri alunni” ha affermato il primo cittadino.

“Come amministrazione comunale vogliamo promuovere iniziative di educazione ambientale per consolidare tutti i comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti, in particolare per le nuove generazioni, nelle scuole e tra i nostri bambini” ha poi sottolineato il consigliere delegato all’ambiente Claudio Marras.

“Inoltre, per il supporto alla realizzazione della giornata odierna tengo a ringraziare anche la SAT, con la quale puntiamo a ottimizzare ancora il servizio” aggiunge Marras.

Infine, il Comune, in sinergia con la protezione civile, svolgerà una azione di monitoraggio, pulizia e bonifica nelle aree boschive del territorio comunale: sull’abbandono illecito dei rifiuti è allo studio l’uso di foto trappole per potenziare il dispositivo di controlli e prevenzione: “E’ indispensabile tutelare il nostro territorio, i sentieri e le aree naturalistiche che hanno potenzialità anche dal punto di vista turistico” conclude il consigliere delegato di Ortovero.