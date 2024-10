Altare, gattina di due mesi salvata nei pressi dell'autostrada dalla Lida Valbormida (FOTO)

"Quei recuperi che rimangono nel cuore... E poi diventano un ricordo indelebile". Un’emozionante operazione di salvataggio ha avuto luogo nella giornata di ieri ad Altare, grazie all’intervento della Lida Sezione Valbormida, che ha portato in salvo una gattina di appena due mesi.

Il piccolo felino, in pericolo di essere investito da veicoli in transito, è stato recuperato in prossimità dello svincolo autostradale. La storia ha inizio mercoledì sera, quando un ragazzo in auto ha udito il miagolio disperato della gattina. Con il finestrino abbassato, ha subito segnalato la situazione sui social, attirando l’attenzione della Lida.

"Abbiamo visto il post su Facebook e ci siamo subito attivati - spiegano i volontari - Ci siamo alternati per cercare di prenderla, consapevoli del pericolo che correva".

Grazie all’impegno collettivo, il lieto fine è arrivato attorno alla mezzanotte di ieri. "Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato al salvataggio: i volontari, i cittadini che si sono offerti di aiutare, il ragazzo che ha segnalato la gattina e le forze dell’ordine che hanno diretto il traffico", concludono dalla Lida.