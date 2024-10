Edifici abbandonati ad Albenga, blitz della polizia locale: 5 persone identificate

Blitz della polizia locale in alcuni immobili abbandonati sul territorio di Albenga. L’operazione, partita questa mattina prima dell’alba, ha visto impegnate diverse pattuglie che si sono mosse sulla base di specifiche segnalazioni ricevute, che hanno dato il via ad accertamenti e indagini.

Il primo accesso è avvenuto in via Patrioti, nell’ex bar Amsterdam, chiuso ormai da qualche tempo. I residenti della zona avevano notato un via vai intorno all’edificio, in particolare nelle prime ore del mattino e della sera. È stato riferito agli agenti che, nel tempo, alcune persone erano riuscite ad aprire un varco nella serranda per entrare all’interno del bar abbandonato, divenuto, quindi, luogo di ricovero. All’interno dell’immobile, questa mattina sono state trovate 3 persone che sono state immediatamente identificate.

L’operazione è proseguita in uno stabile abbandonato in via San Calocero. In questo caso, all’interno dell’edificio, è stata trovata una persona e chiari segni della presenza di diversi individui (materassi, residui di cibo e rifiuti). L’uomo è stato identificato da parte degli agenti del comando di via Bologna. Importantissimo il supporto degli operatori della SAT, che hanno sgomberato l’immobile dai rifiuti, e del personale comunale che, successivamente, ha provveduto alla chiusura dei varchi di accesso.

Infine, è stato effettuato l’accesso nel vano della scala di emergenza di alcuni garage in zona Reg. Bottino (nei pressi della torrefazione La Genovese). L’amministratore condominiale aveva segnalato l’occupazione abusiva del locale da parte di un cittadino straniero, che impediva il passaggio da parte dei condomini ed aveva sporto regolare querela. L’uomo è stato condotto al Comando di via Bologna per le procedure di identificazione e i provvedimenti del caso.

"Questi interventi si inseriscono in una serie di operazioni che le forze dell’ordine e la nostra polizia locale stanno conducendo in tutta Albenga. Recentemente, è stato effettuato l’accesso anche nelle palazzine di via Milano, via Carloforte e nel Villino XXV Aprile. Oggi, anche grazie alle segnalazioni che noi stessi amministratori riceviamo dai cittadini, in altri immobili abbandonati. È molto importante riuscire a identificare tutti i soggetti presenti sul territorio per continuare a monitorare attentamente eventuali movimenti illeciti o intercettare situazioni di difficoltà. Ringrazio la polizia locale per queste operazioni, che continueranno anche nelle prossime settimane. Un ringraziamento, inoltre, agli operatori comunali che, in queste occasioni, si occupano di chiudere i varchi di accesso agli immobili e agli operatori della SAT per aver sgomberato gli stessi dai rifiuti”, commenta l’assessore Mauro Vannucci.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “L’operatività dei nostri agenti di polizia locale sta portando evidenti risultati sul tema degli insediamenti abusivi che, purtroppo, abbiamo sul territorio. Continueremo operazioni di questo tipo anche su altri edifici per i quali abbiamo già ricevuto alcune segnalazioni. Importantissima, in questo senso, la collaborazione con i cittadini che, in modo attivo, segnalano eventuali problematiche alla polizia locale, agli uffici comunali e agli amministratori”.