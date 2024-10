"Il tempo della Pace è adesso": Anche la Cgil Savona alla manifestazione di Torino

"Il tempo della Pace è adesso". Anche la Cgil Savona presente alla manifestazione di Torino. "Una mobilitazione nazionale che si articolerà contemporaneamente in sette città (Roma, Palermo, Milano, Cagliari, Torino, Bari e Firenze) per chiedere 'un cambio di rotta delle istituzioni nazionali e internazionali per fermare le guerre che devastano il mondo e per iniziare a costruire un tempo della pace possibile' - spiegano dalla Cgil savonese - I sette capoluoghi accoglieranno migliaia di manifestanti provenienti anche dalle regioni limitrofe, per costituire tutti insieme un popolo consapevole che le guerre in atto, oltre a essere sanguinose e drammatiche per i popoli che le subiscono, riguardano i cittadini di tutto il mondo".

"Le richieste che arriveranno dalle piazze sono articolate ed esposte nella convocazione delle associazioni: una conferenza di pace Onu per il rispetto e l’attuazione del diritto internazionale, dei diritti umani, del diritto dei popoli all’autodeterminazione, per il riconoscimento dello Stato di Palestina, per risolvere le guerre con il diritto e la giustizia - continuano dalla Cgil - E ancora si insiste per la risoluzione non violenta delle guerre, per una politica estera italiana ed europea di pace, di cooperazione e di sicurezza comune, per il disarmo, per vivere in pace, per la giustizia sociale e climatica, per il lavoro, per i diritti e la democrazia".