Maltempo, il sindaco di Cosseria: "Frane, allagamenti e strade interrotte"

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il savonese, Cosseria si ritrova a fare i conti con frane, allagamenti e strade interrotte. Il sindaco Roberto Molinaro ha commentato la difficile situazione, sottolineando l'entità dei danni e la complessità delle operazioni di recupero e messa in sicurezza del territorio.

"Un muro di sostegno di una terrazza è crollato contro un’abitazione, creando una situazione di forte rischio per chi vive nella zona. La strada dei Cummi, che collega Cosseria con Cairo Montenotte, è stata colpita da una frana significativa che rende difficile il passaggio", ha dichiarato il sindaco Molinaro.

Un altro smottamento è stato registrato in località Bertulla, dove due anziani residenti inizialmente non rispondevano alle chiamate, destando forte preoccupazione. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto, sono riusciti a entrare nella loro abitazione e a sincerarsi delle loro condizioni. Fortunatamente, i due si trovavano in buone condizioni e stavano cercando di rimuovere l’acqua accumulata all’interno dell'abitazione.

"Situazione critica anche sulla SP 28 bis in località Marghero, bloccata a causa dei detriti e delle frane che ne ostacolano il transito. La situazione è complicata", conclude Molinaro.