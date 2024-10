Maltempo a Quiliano, crolla un ponte in località Vaccamorta: famiglie isolate (FOTO E VIDEO)

Le frazioni a Quiliano in occasione delle violente precipitazioni sono spesso nella morsa del maltempo.

E anche in questo fine settimana non sono state risparmiate dalla forza dell'acqua.

In località Vaccamorta a Roviasca un ponte è crollato isolando di fatto una famiglia composta da padre, madre e bimbo di 12 anni e una coppia di anziani.

"Ieri sera sono passata dal ponte alle 19.30 con mio figlio dirigendomi verso Quiliano e dopo qualche ora è venuto giù - spiega una residente che in questo momento non ha strade per tornare a casa - Già dallo scorso mercoledì 16 ottobre aveva dei problemi ma nessuno ha fatto niente. Avevo già segnalato quest'estate che un rigagnolo d'acqua lato monte passava attraverso il ponte, ieri sera c'è un fiume e penso sia quello il motivo che lo ha fatto venire giù oltre alla forza del torrente. Ora chissà per quanto tempo non potremo tornare nella nostra abitazione".

Tre famiglie sono isolate anche in località Trexenda e altrettante ai Tecci nella parte alta, due (una famiglia e un'azienda) nella parte bassa della via.