Marco Bucci è il nuovo presidente di Regione Liguria, Matteo Rosso (FdI): “Siamo il primo partito, ma non vogliamo dettare le regole”

A verdetto certificato, è il momento delle analisi all’interno della coalizione di centrodestra che si appresta ad amministrare la Regione Liguria per il terzo mandato consecutivo, dopo i dieci anni a guida Giovanni Toti.

Proprio mentre Marco Bucci sta per pronunciare le sue prime parole da presidente, Matteo Rosso, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, torna ai primi risultati del partito: “Alle ultime elezioni amministrative avevamo fatto il 10% e a settembre abbiamo ottenuto il 27%, dimostra che quando in campo c’è Giorgia Meloni è un’altra cosa”.

“Siamo il primo partito, ma non vogliamo dettare le regole a nessuno, vogliamo lavorare tutti insieme - ha aggiunto Rosso in merito alle future dinamiche interne alla coalizione di centrodestra - a Genova c’è un Partito Democratico ancora molto forte, l’abbiamo visto e lavoreremo in quella direzione. Marco Bucci non ha un partito, è l’uomo di tutti”.

E poi un pensiero alle elezioni amministrative di Genova: “Avevo detto che bisognava valutare con attenzione il futuro del Comune di Genova, ora abbiamo davanti alcuni mesi e poi avremo un nostro candidato sindaco. Ora Bucci è presidente di Regione, godiamoci questa soddisfazione”