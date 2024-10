Ceriale, tenta il suicidio con monossido di carbonio: salvato dai Carabinieri

È stata una segnalazione telefonica al numero di emergenza “112” a far scattare l’allarme: intorno alle ore 19.04 un uomo ha infatti informato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Albenga che il cognato residente nella piana ingauna non rispondeva al telefono e che temevano che lo stesso potesse porre in essere un gesto anticonservativo.