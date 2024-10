Non è un Consiglio regionale per donne. Nel savonese solo una "quota rosa" su sei eletti

Se c'è un dato evidente che emerge per il Savonese da queste lezioni regionali è la sotto rappresentanza di donne elette.

L'unica "quota rosa" che al momento ha garanzia di andare a sedere in consiglio regionale è la leghista Sara Foscolo, sui sei eletti in totale.

La partita non è ancora chiusa e qualche assessorato potrebbe aprire i giochi. Tutto dipenderà dal possibile incarico che potrebbe essere proposto ai candidati vincitori di centrodestra.

Dipenderà quindi dalle scelte che ricadranno sui futuri componenti di giunta, bilanciando gli equilibrio dei partiti, del territorio e il rispetto dei voti ottenuti anche nelle altre circoscrizioni.

Se Bucci dovesse scegliere il capolista della sua "Vince Liguria", Alessandro Bozzano, allora ad andare a sedere in consiglio comunale sarebbe l'ex sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, facendo salire a due le rappresentanti del Savonese in consiglio regionale.

Se invece optasse per il capolista di Forza Italia Angelo Vaccarezza, tra l'altro al suo terzo mandato, il secondo che subentrerebbe sarebbe Eraldo Ciangherotti. Nella prima lista di centrodestra, quella di Fratelli d'Italia, al capolista Invernizzi, eletto, potrebbe subentrare Antonella Tosi.

Fantapolitica, ovviamente, e le strategie, i confronti e le scelte per la formazione della nuova giunta inizieranno in questi giorni. Non resta che aspettare.