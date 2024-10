Regionali, Pd Cengio: "Il centrosinistra ha messo radici profonde in Val Bormida, il 'modello Genova' era solo un luccichio"

"Oggi il centrosinistra in Valle Bormida ha rimesso radici profonde, superando le difficoltà del passato. Sapevamo di dover contrastare un sistema di potere forte e arroccato, che alla fine ha vinto, ma non con i numeri che credeva".

Inizia cosi l'analisi post elezioni regionali da parte del circolo Pd di Cengio, che aggiunge: "Le forze del centrosinistra hanno collaborato lealmente, ma abbiamo pagato le difficoltà di un "campo largo", che si sono ripercosse anche sulla nostra realtà. Oggi è una giornata per riflettere sul futuro del centrosinistra a livello nazionale: esso deve darsi un assetto stabile a livello di coalizione, ma questo risultato è anche un segnale incoraggiante per proseguire una battaglia da portare avanti con determinazione".

"A Cengio e in Valle Bormida ci sarà una sfida da giocare subito, e bisogna affrontarla con la stessa determinazione. La lista Bucci a Cengio ha ottenuto consenso solamente perché al suo interno vi era una rappresentanza territoriale (a cui vanno i complimenti per essersi messa in gioco); in caso contrario i numeri sarebbero stati ben diversi. Il PD, di fatto, rispetto agli altri partiti politici, riconquista saldamente la prima posizione, staccando nettamente Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia".

"Questo voto fa giustizia su un "modello Genova" che era solo luccichio. Il presidente Bucci ha perso a Genova e vinto in Liguria grazie al voto determinante del centrodestra imperiese e ai residui totiani. La partita è appena cominciata", concludono dal Pd.