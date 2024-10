Rocco Invernizzi ce l’ha fatta: in Regione con 1.493 voti, entusiasmo e gratitudine per il sostegno del savonese

È raggiante Rocco Invernizzi, nel suo point elettorale tinteggiato di verde, il colore della speranza. E la speranza è stata ben riposta, visto che ce l’ha fatta ed entra in consiglio regionale con 1493 voti totalizzati nella provincia di Savona.

"Sono felicissimo per questo straordinario risultato, sia nella mia città, Alassio, sia in tutta la provincia – afferma il neoeletto consigliere regionale di Fratelli d’Italia -. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che mi hanno sostenuto, dalla Val Bormida a Savona, e all’Amministrazione di Alassio, in primis il sindaco di Alassio Marco Melgrati, che è stato eccezionale e mi ha dato un sostegno significativo. Grazie anche al coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la fiducia riposta nella mia candidatura”.

“Da oggi inizio con entusiasmo questo nuovo percorso, pronto a mettere la mia esperienza a disposizione dell’intero territorio della provincia di Savona e della Liguria, come promesso in campagna elettorale", conclude Invernizzi.

All'indomani delle elezioni regionali, il primo cittadino della Città del Muretto si congratula con il nuovo presidente della Regione Marco Bucci e con i neoeletti consiglieri regionali Rocco Invernizzi e l’avversario alassino Jan Casella, candidato di Avs che ha ottenuto 1.931 voti, conquistando un seggio in Regione come consigliere di minoranza. “A nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale, desidero esprimere le più vive congratulazioni al neo presidente Marco Bucci, alle quali si uniscono quelle all'assessore del Comune di Alassio Rocco Invernizzi e al consigliere di opposizione Jan Casella per gli eccellenti risultati conseguiti come candidati alle elezioni regionali appena trascorse”.

“Oggi è una giornata importante per la nostra città e per tutto il nostro territorio perché, con il loro voto, i cittadini di Alassio e dei vari comuni che hanno appoggiato i nostri candidati ci permettono di avere una rappresentanza importante in Regione. Esprimo dunque i più fervidi auguri di buon lavoro al neo presidente Marco Bucci, che ha ottenuto un grandissimo risultato, e al nuovo Consiglio regionale che si va così costituendo con persone di valore ed esperienza”.