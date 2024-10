La Libreria Paoline festeggia 70 anni di presenza a Savona

La Libreria Paoline festeggia settant'anni di presenza a Savona. Per questa occasione, il responsabile Roberto Fiaschi, in collaborazione con il Servizio per le Comunicazioni Sociali diocesano, organizza una mostra fotodocumentale e una settimana di incontri sul tema "Dire Dio oggi" negli spazi espositivi della Curia Vescovile, in piazza Vescovado. Dal 4 al 9 novembre, dalle ore 15 alle 18, sarà possibile visitare la mostra sulla storia dell’apostolato della stampa cattolica in città dal 1892, anno della fondazione del mensile diocesano Il Letimbro, ad oggi. La presentazione si terrà alle 15:30, a cura dello stesso Fiaschi, di Marco Freccero e Paola Bussino.

Martedì 5 novembre, alle ore 16, si terrà la conferenza "Sulle rotte di san Paolo" con Maria Caruso e, alle 18, il vescovo Calogero Marino affronterà il tema "Dire Dio oggi". Mercoledì 6 novembre, alle 15:30, è previsto un incontro con l'arte insieme a Paola Traverso e agli Amici del San Giacomo. Giovedì 7 novembre, ancora alle 15:30, ci sarà un reading party a cura di Chiara Zangarini e Armanda Scaiola e, alle 18, il giornalista d'inchiesta, già vicecaporedattore di Famiglia Cristiana e saggista, Alberto Chiara, parlerà di "Luigi Bettazzi, una voce di pace".

Venerdì 8 novembre, sempre alle ore 15:30, il reading party sarà con Franco Caserta e Mirko Micheletti. Sabato 9 novembre si comincerà alle 9:30 con "Trame e Percorsi" a cura di Marco Freccero e Paola Bussino. Alle 15:30 ci sarà un laboratorio di astronomia con Ugo Ghione; alle 16:30, i "Viaggi selvaggi" di Roberto Storace e Raffaella Bergonzi; e, alle 18, Sergio Paronetto, presidente del centro studi di Pax Christi, saggista ed ex insegnante, tratterà l'argomento "Dio non è la risposta, è la domanda".

Per informazioni sugli eventi, è possibile contattare la Libreria Paoline al numero di telefono 3472512535.