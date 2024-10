Savona e la Fondazione De Mari in lutto per la morte di Giulio Tarasco

“Questa mattina (ieri.ndr) la triste notizia della scomparsa di Giulio Tarasco, per tanti anni membro della famiglia della Fondazione De Mari, ci ha lasciati senza parole. Dopo aver a lungo lavorato in ambito bancario, nel 2002 Tarasco assume l’incarico di Segretario Generale della fondazione, lavorando per il benessere economico e sociale del territorio con serietà e impegno fino all’anno della pensione, nel 2019. Un periodo di grandi cambiamenti per la nostra provincia, di cui Giulio Tarasco è stato attore fondamentale, coordinando le tante iniziative e progetti che la Fondazione ha promosso a supporto della comunità. Oggi il nostro pensiero va alla sua famiglia e agli amici, che come noi l’hanno conosciuto e amato” il ricordo del presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale.