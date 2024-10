Elezioni regionali, la Segreteria provinciale del PD: "La sconfitta non ci sconforta, non demorderemo"

"Ringraziamo tutti i militanti che si sono impegnati per il PD, per il Centrosinistra e per Andrea Orlando. Ci siamo spesi senza risparmio in una campagna elettorale in cui abbiamo avuto, crediamo, il merito di dire la verità e di non fare promesse mirabolanti come hanno fatto altri. Abbiamo fatto tutti del nostro meglio ma purtroppo non è bastato". Si apre con queste parole la nota stampa firmata dalla Segreteria provinciale del Partito Democratico di Savona dopo le elezioni regionali che hanno visto l'affermazione della coalizione di centrodestra guidata da Marco Bucci.

"Il primo dato su cui riflettere è quello dell'astensionismo - proseguono dalla segreteria dem - Oltre metà delle persone pensa che andare a votare non serva a migliorare le cose. Questo non è un problema della destra o della sinistra: è un problema per la democrazia, che deve interrogare tutta la politica a tutti i livelli. Dal punto di vista dei risultati, i dati della provincia di Savona registrano alcuni segnali positivi. Il PD diventa il primo partito con il 28,7% e cresce del 5,6% rispetto alle Europee dello scorso giugno (è il miglior risultato dal 2014). Nella città di Savona la coalizione è al 60% e il PD al 36% e in vaste zone della provincia vinciamo con largo margine. A livello provinciale il divario tra gli schieramenti si riduce dall'8% delle Europee al 3% attuale. I candidati del PD (li ringraziamo tutti: Roberto Arboscello, Giorgio Cangiano, Aurora Lessi, Manuela Benzi e Raffaella Frino, in ordine di consensi) hanno ottenuto risultati straordinari, con i primi tre che sono stati i più votati tra tutti gli schieramenti in provincia; per la legge elettorale ne è stato eletto uno solo, Roberto Arboscello, cui auguriamo buon lavoro e che siamo certi rappresenterà il territorio in modo eccellente come ha fatto nella scorsa legislatura".

"Crediamo che questi risultati, seppure non sufficienti a farci vincere in Regione, siano una buona base da cui ripartire, facendo tesoro degli errori ma anche essendo consapevoli di ciò che ha funzionato. Ora occorre mettersi immediatamente al lavoro innanzitutto per metterci in contatto con quella metà abbondante della popolazione che ha perso fiducia nella politica. La sconfitta non ci sconforta. Non demorderemo, continueremo ogni giorno, a partire da oggi, a costruire sul territorio e tra le persone l'alternativa alla destra" concludono infine dalla Segreteria provinciale del Partito Democratico di Savona.