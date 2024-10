Serie B. Sampdoria senza guizzi a Cittadella, al "Tombolato" finisce con uno scialbo 0-0

All'esatto contrario dell'ultima rocambolesca e vittoriosa trasferta di Cesena, finisce senza reti e con poche emozioni il match del turno infrasettimanale di campionato giocato dalla Sampdoria in casa del Cittadella. Al “Tombolato”, così come nelle altre due gare serali delle 20.30 tra Mantova-Palermo e Pisa-Catanzaro, le porte restano inviolate, con i blucerchiati che difendono quantomeno la zona playoff al termine di una prova piuttosto opaca.

Il doppio 3-5-2 scelto da Sottil e Dal Canto impasta un primo tempo che scorre via senza particolari sussulti: Benedetti e Tutino ci provano da fuori area senza chiamare in causa Kastrati, mentre sul versante opposto è costretto a sporcarsi i guantoni Vismara - nuovamente preferito a Silvestri – bravo al 42' a respingere la girata di Rabbi destinata all'angolino.

Il trio di centrocampo Benedetti-Yepes-Bellemo, con Kasami indisponibile, regala poco brio alla manovra della Samp, che fatica anche a trovare sbocchi sull'esterno dalle parti di Venuti e Ioannou: il triplo cambio prima della mezz'ora con Depaoli, Meulensteen e Akinsanmiro conferma la volontà di Sottil di imprimere più ritmo alla manovra dei blucerchiati. Il Cittadella continua però a mettere grande intensità sul terreno di gioco con il chiaro intento di interrompere la lunga striscia senza vittorie, concedendo, con il passare dei minuti, qualche spazio in più alle ripartenze della Samp: al 65' ci pensa Coda a liberare Depaoli al tiro, fuori misura, mentre tre minuti più tardi è proprio l'ex blucerchiato Tessiore a sfiorare il palo con un sinistro velenoso dopo un pasticcio in impostazione da parte degli uomini di Sottil.

Si rivede in campo Pedrola, al posto di Coda, per gli ultimi venti minuti, ma il contatore dei tiri e delle occasioni, fatta eccezione per un sinistro telefonato dell'attaccante spagnolo all'83' e per le proteste blucerchiate in pieno recupero a seguito di un contatto in area sul giocatore scuola Barcellona non sanzionato da Santoro, resta inchiodato su numeri complessivi che delineano l'inevitabile 0-0 finale.

Un punto a testa che muove la classifica dei veneti, sempre penultimi davanti al Frosinone, e allunga la striscia positiva della Samp, attesa domenica a Marassi dalla sfida contro il Brescia.

Il tabellino:

CITTADELLA - SAMPDORIA 0-0

Formazioni:



CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; Vita, Amatucci, Tronchin (63' Tessiore), Branca, Masciangelo; Magrassi (76' Ravasio), Rabbi. A disposizione : Maniero, Angeli, Cassano, Cecchetto, D'Alessio, Desogus, Pandolfi, Piccinini, Rizza, Voltan. Allenatore : Dal Canto.

SAMPDORIA (3-5-2): Vismara; Bereszynski (76' Romagnoli), Riccio, Vulikic; Venuti (59' Depaoli), Benedetti (59' Akinsanmiro), Yepes (59' Meulensteen), Bellemo, Ioannou; Coda (70' Pedrola), Tutino. A disposizione : Silvestri, Ghidotti, Borini, Ferrari, Giordano, Ricci, Sekulov. Allenatore : Sottil.

Arbitro: Santoro di Messina.

Assistenti: Margani di Latina - Cavallina di Parma.

Quarto uomo: Mazzoni di Prato

VAR: Nasca di Bari - Rutella di Enna.