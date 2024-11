Piano alienazioni Provincia, aumenta la stima di vendita dell'ex caserma di via Famagosta: 1 milione di euro

L'ex struttura militare di via Famagosta è stata valutata un milione di euro ma nella relazione di stima il perito aveva comunque evidenziato la difficolta di vendita del complesso immobiliare vista la situazione attuale del mercato, i vincoli ai quali è sottoposto essendo stato dichiarato di particolare interesse culturale e i costi elevati da sostenere per la trasformazione urbanistica.

È risultato quindi essere più facilmente attuabile e conveniente in prospettiva futura, procedere ad una valorizzazione dell'immobile, tramite una concessione di valorizzazione, salvo poi procedere ad un'alienazione in caso di esito infruttuoso o non conveniente economicamente del procedimento ad evidenza pubblica con lo scopo della valorizzazione del bene.

Tra gli immobili di proprietà provinciale dismessi da tempo e in vendita a Savona oltre all'ex caserma anche Villa Gavotti a Legino (400 mila euro), l'ex casa cantoniera di Calizzano presente sulla Sp490 (200mila euro) e di Toirano sulla Sp60 in località Alzabecchi (40mila euro, l'asta è stata avviata).

Nel piano delle alienazioni era stata anche inserita la palazzina ex Casa del Custode Parco Varaldo di via Amendola per una cifra complessiva di 300mila euro ma nei mesi scorsi un privato avrebbe acquistato l'immobile per 220mila euro.