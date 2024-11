Alassio, il 4 novembre si celebra la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Nella giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del prossimo 4 novembre, l’Amministrazione Comunale di Alassio celebra la conclusione vittoriosa della Prima Guerra Mondiale, il ritorno di Trieste all'Italia nel 1954 e ricorda e onora i Caduti per la Patria, per la difesa della pace e per la civile convivenza internazionale.

Il Sindaco di Alassio Marco Melgrati, a nome dell’Amministrazione Comunale, nel ricordare con commosso e orgoglioso pensiero i concittadini caduti in guerra, invita la cittadinanza alla cerimonia commemorativa, che avrà luogo lunedì 4 novembre alle ore 10,30 con il seguente programma: ammassamento davanti al Palazzo Comunale di Alassio, benedizione delle corone di alloro e corteo fino al Monumento ai Caduti. Qui, dopo l’Alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale, saranno deposte le corone di alloro e si svolgerà l'orazione ufficiale per il IV Novembre tenuta dallo storico contemporaneista, Prof. Pier Franco Quaglieni. A seguire, verrà celebrata la Santa Messa in Largo Caduti Italiani nelle missioni di pace. In caso di maltempo la Santa Messa si svolgerà nella Collegiata di Sant'Ambrogio.