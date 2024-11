Volo di 4 metri per un'auto in retromarcia: dramma sfiorato in viale Riviera a Pietra Ligure

Poteva avere un epilogo ben diverso quanto avvenuto nel pomeriggio odierno a Pietra Ligure, in viale Riviera, nei pressi del supermercato Lidl, poco dopo le 16.30.

Un'auto con tre persone a bordo, infatti, per cause ancora da chiarire è precipitata all'interno del rio Ranzi dopo un volo circa 4 metri. Secondo la prima testimonianza, il mezzo procedeva in retromarcia da via Oberdan quando ha perso il controllo e, dopo aver invaso un'aiuola, ha sfondato la rete protettiva finendo nel letto del corso d'acqua.