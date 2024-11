Ad Andora vela per la parità di genere e contro la violenza sulle donne

Vela contro la violenza sulle donne. Flash mob questo pomeriggio nel porto turistico di Andora nell’ambito di Ilca Italia for Woman, il progetto di sensibilizzazione che fa di ogni regata del Campionato Italiano Giovanile una opportunità per promuovere l'uguaglianza di genere e la prevenzione della violenza.

"È stato un momento emozionante e significativo così come vedere i segni rossi sui visi dei giovani atleti in gara o sulle vele - ha dichiarato il sindaco Demichelis - accoglieremo sempre con favore eventi che favoriscano l’aiuto per chi è in difficoltà , la parità di genere e soprattutto pari opportunità per tutti".