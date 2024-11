Ponte di Ognissanti, il rientro è già da incubo: 10 km di coda sulla A10 tra Borghetto e Feglino

Il rientro dopo il ponte di Ognissanti, così come del resto era stato già per l'arrivo in riviera, si sta rivelando complicato già dalle prime ore del mattino per gli automobilisti che si stanno muovendo dal ponente ligure sia lungo l'autostrada A10 che sulla via Aurelia.

Il traffico risulta essere congestionato, con lunghe code e notevoli disagi: attualmente in autostrada sono segnalati ben 10 chilometri tra Borghetto Santo Spirito e Feglino, in direzione del capoluogo di provincia.