Varazze Adventure Festival, soddisfatto il vicesindaco Piacentini: "Investiti quasi 50mila euro, già al lavoro per l'evento del 2025"

"Questa manifestazione non è solo un momento di intrattenimento, ma rappresenta un'importante opportunità sociale. Grazie a eventi come questo, le associazioni del nostro territorio possono conoscersi meglio e consolidare relazioni preziose, creando una rete di supporto e collaborazione che è vitale per tutti noi".

A dirlo è il vicesindaco e assessore Filippo Piacentini in merito al Varazze Adventure Festival che si è svolto da venerdì 1 novembre a oggi, domenica 3.

"Un ringraziamento a Regione Liguria, che ci supporta con il fondo per la montagna e a tutti i turisti che attraverso l'imposta di soggiorno ci danno la possibilità di investire nel nostro territorio e nella sua crescita. Promuovere Varazze come una destinazione ideale per la destagionalizzazione è uno dei nostri principali obiettivi. Per i tre giorni di questa manifestazione, abbiamo investito quasi 50.000 euro, di cui la metà è destinata alla manutenzione dei sentieri, in particolare per la strada di Cornice Faie Pratorotondo - ha puntualizzato Piacentini - Questo investimento dimostra il nostro impegno nel garantire che i nostri sentieri rimangano accessibili e in ottime condizioni. Inoltre, voglio rassicurarvi che l’amministrazione è già al lavoro per finanziare anche l'evento del 2025. Vogliamo continuare a costruire su queste fondamenta e creare una tradizione che cresca di anno in anno".

"Un altro nostro obiettivo è iscrivere i sentieri nella Rete Escursionistica Ligure e attivare convenzioni con le associazioni per garantire la costante manutenzione di questi percorsi. È essenziale preservare la bellezza del nostro territorio per le generazioni future. Concludo con una frase che spero possa ispirarvi: 'Il turismo sportivo è la chiave per un futuro sostenibile, un futuro in cui possiamo esplorare, rispettare e educare noi stessi e gli altri'" conclude il vicesindaco e assessore varazzino.