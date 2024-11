Loano, in piazza Rocca i “Cioccolatini della Ricerca” di Fondazione Airc

Saranno in distribuzione anche a Loano i “Cioccolatini della Ricerca” che sostengono le attività di Airc, la Fondazione per la Ricerca sul Cancro.

Sabato 9 novembre le volontarie e i volontari saranno presenti in 2.000 piazze italiane per distribuire i “Cioccolatini della Ricerca” a fronte di una donazione di 15 euro. A Loano saranno dalle 7 alle 17 in piazza Rocca.

Insieme ai cioccolatini, i volontari distribuiranno anche una guida che contiene un approfondimento sui tumori che colpiscono gli uomini e un fumetto della salute firmato da Sio. I cioccolatini sono disponibili per tutto il mese di novembre anche in migliaia di filiali Banco BPM, partner istituzionale di Airc.

L'iniziativa si tiene in concomitanza con i “Giorni della Ricerca” durante i quali Airc accende i riflettori sull’universo cancro con un ricco programma di appuntamenti per informare il pubblico sui più recenti progressi della ricerca oncologica e raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro dei ricercatori. Un percorso lungo un mese che parte dal Palazzo del Quirinale e coinvolge le trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai, i media, gli studenti delle scuole superiori, gli stadi di calcio della Serie A e della Nazionale. Attraverso le storie di tanti protagonisti, la Fondazione racconta che la cura si chiama ricerca, perché le terapie di oggi sono possibili solo grazie ad anni di lavoro da parte dei ricercatori e, tutti insieme, con il nostro sostegno potremo costruire un domani sempre più libero dal cancro.

Fondazione Airc contribuisce al progresso dell’oncologia grazie alla promozione dei giovani talenti, al sostegno dei progetti di ricerca più innovativi e all’investimento in tecnologie all’avanguardia. Inoltre è impegnata ogni giorno nel diffondere l’informazione scientifica attraverso i suoi canali e i media esterni.