Capotreno accoltellato, Orsa Ferrovie Liguria: "Servono misure concrete e immediate per rafforzare la sicurezza a bordo del treno"

"Ieri, a Genova Rivarolo, un capotreno è stato vittima di un tentato omicidio su un treno affollato di passeggeri, in pieno giorno". Orsa Ferrovie Liguria esprime profonda solidarietà al collega accoltellato mentre stava facendo il suo lavoro e grande preoccupazione per la sicurezza di tutti coloro che viaggiano a bordo dei treni.

"Questo episodio non solo minaccia la vita dei lavoratori, ma mette in grave pericolo anche quella dei passeggeri. Chiediamo a gran voce misure concrete e immediate per rafforzare la sicurezza a bordo treno, affinché non si verifichino più episodi simili e affinché viaggiatori e lavoratori possano spostarsi senza paura".

"E’ tempo che le parole spese sulla sicurezza a bordo treno da Azienda e Istituzioni si traducano in azioni concrete. La sicurezza non deve essere un'opzione, ma un diritto fondamentale per tutti".

"La salute dei passeggeri e dei lavoratori sono la nostra priorità, e riteniamo che lo sciopero odierno sia un passo necessario per ottenerla", concludono da Orsa Ferrovie Liguria.