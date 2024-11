Controllore accoltellato, Assoutenti: "Troppe aggressioni sui treni, servono più controlli contro criminalità sui vagoni"

Assoutenti esprime piena solidarietà al controllore aggredito oggi su un treno a Genova, ma al tempo stesso chiede più controlli e maggiori misure per garantire la sicurezza di passeggeri e lavoratori del comparto ferroviario.

"Episodi come quello odierno sono sempre più frequenti, con il personale ferroviario che subisce un numero crescente di aggressioni e violenze e bordo dei treni", afferma il presidente Gabriele Melluso.

"Le istituzioni possono e devono fare di più per far fronte a tale situazione e garantire la legalità sui binari italiani e presso le stazioni, e per questo Assoutenti propone un patto contro la violenza tra viaggiatori e personale viaggiante e chiede ai sindacati e alle altre associazioni dei consumatori di firmare congiuntamente la richiesta di un tavolo comune, perché la violenza sui treni non è solo un problema dei capotreno ma di tutti gli utenti del trasporto ferroviario", conclude Melluso.