Savona, il giornalista Renzo Parodi presenta il libro "Interviste impossibili ai Padri della Patria"

Mercoledì 6 novembre, alle ore 18, presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con il giornalista e scrittore Renzo Parodi e presentazione del libro "Interviste impossibili ai Padri della Patria" (Il Canneto). Prefazione del libro di Alessandro Barbero. L'evento sarà introdotto da Lorenzo Caviglia.

Chi ha davvero fatto l'Italia una e indipendente? Cavour, Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Mazzini: quattro giganti della storia si contendono il merito di aver avviato e condotto a termine questa formidabile impresa. Ciascuno di loro, tuttavia, credeva in un'Italia diversa. Che cosa guidò le loro azioni? Come si confrontarono e come si scontrarono tra loro questi "giganti" della nostra storia? Cosa penserebbero dell'Italia di oggi, una Repubblica nata sulle ceneri di una dittatura e di una dinastia finite nella polvere di una guerra perduta? Renzo Parodi ha provato a intervistarli in un dialogo schietto e antiretorico che rimbalza fra storia e cronaca, spaziando tra le guerre di ieri e i conflitti di oggi.