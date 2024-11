Verso la nuova giunta regionale: Sara Foscolo potrebbe essere l'unica voce savonese nell'esecutivo

Sara Foscolo sarebbe l'unica savonese nell'esecutivo della Regione. Da "radio giunta" arrivano indiscrezioni sui probabili assessori che dovranno affiancare il presidente Marco Bucci alla guida della Regione Liguria.

Ieri c'è già stato un primo incontro tra Bucci e i leader dei partiti e liste, che governeranno la Liguria : Alberto Cirio, Edoardo Rixi, Ilaria Cavo, Matteo Rosso e Giovanni Donzelli.

Trattative politiche che richiedono tempo e mediazione perché le caselle vadano tutte al loro posto, mentre Bucci vorrebbe arrivare velocemente ad una conclusione per avere una giunta operativa al più presto possibile. I nomi di cui si starebbe parlando sono, per Fratelli d’Italia : Stefano Balleari come probabile presidente del Consiglio regionale, l'assessora uscente Simona Ferro. Altri nomi possibili quello di Luca Lombardi, Veronica Russo e Gianmarco Medusei .

Per la Lega, alla quale spetterebbero due assessorati, i più quotati per la giunta sarebbero Sara Foscolo, ex deputata e vicesindaca di Pietra Ligure insieme ad Alessio Piana, assessore allo sviluppo economico uscente. Alessandro Piana potrebbe ricoprire il ruolo di capogruppo del Carroccio. Per Forza Italia il nome resterebbe quello di Marco Scajola, per Noi Moderati

entrerebbe Giacomo Giampedrone sempre alla Protezione civile.

Uno dei ruoli cruciali, con il disavanzo di 230 milioni della sanità, è quello ricoperto sino ad ora da Angelo Gratarola, in qualità di tecnico. Inizialmente circolava voce di una sua possibile conferma ma sarebbe troppo in continuità precedente giunta. Ulteriori nomi per la sanità sono qujelli emersi negli ultimi giorni: Paolo Petralia direttore di Asl4; , Luciano Grasso, vice presidente del Gaslini; Enrico Castanini direttore generale di Liguria Digitale, Luigi Bottaro, direttore di Asl3.