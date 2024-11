Passeggiata di levante a Varazze, pronta a partire la rimozione della barra fociva dal Teiro: verrà utilizzata sul Molo di Santa Caterina

Spostamento delle specie arboree, rimozione della barra fociva, adeguamento della fognatura e dei cementi armati.

Questi gli ultimi sviluppi in merito al cantiere di restyling del fronte mare di levante a Varazze.

"In questi giorni abbiamo fatto una serie di riunioni importanti, perchè ovviamente come ogni inizio cantiere ci sono stati degli aggiustamenti, delle varianti da effettuare. Non ci sono stravolgimenti essenziali, non si alzerà assolutamente di più la passeggiata da quanto prescritto dal progetto ma si parla solamente di questioni relative alle fondazioni" ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini che ha aggiornato sullo stato del cantiere.

"Procederemo dalla settimana prossima con la rimozione della barra fociva del torrente Teiro che verrà utilizzata sul molo di Santa Caterina per fare la rampa di approvvigionamento dei bassi che verranno distribuiti come da progetto dal pontone per andare a difendere la costa dai fenomeni meteomarini - ha puntalizzato il vicesindaco in merito al ripristino delle dighe soffolte (era stata prorogata l'ordinanza della Capitaneria di Porto per effettuare l'intervento), ricordando anche l'adeguamento della fognatura e dei cementi armati - La passeggiata va avanti, i soldi ci sono e il finanziamento regge e dalla settimana prossima partiremo operativamente con i lavori".

Il progetto è suddiviso in tre lotti. Il primo lotto prevede la totalità delle opere a mare, lo spostamento e la predisposizione dei sottoservizi lungo l'attuale tracciato della passeggiata e la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dal limite ovest fino ai bagni Vittoria esclusi.

Nella progettazione è prevista la demolizione del marciapiede esistente per realizzare una passeggiata a sbalzo, arricchita con arredo e verde urbano e una nuova illuminazione. Le cabine degli stabilimenti troveranno spazio al di sotto della promenade, assicurando la vista dell’orizzonte tutto l’anno.

Il secondo lotto riguarda invece la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Vittoria ai bagni Mafalda/Royal, eventualmente estensibile verso est fino alla spiaggia libera attrezzata.

Il terzo lotto prevede un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Colombo al limite est (molo Santa Caterina).

Il finanziamento complessivo è di circa 8 milioni, di cui 6 milioni dalla Regione Liguria, due milioni invece sono stati stanziati dal comune.