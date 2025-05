"La sicurezza nelle nostre case": in Confcommercio Savona un incontro con i carabinieri organizzato dall'associazione "50&Più"

Sicurezza, legalità e comportamenti da tenere per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli. Sono i temi che verranno affrontati giovedì 8 maggio, dalle ore 15, nell’aula magna della sede di Confcommercio Savona.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione "50&Più", che accoglierà il tenente colonnello Fabio Truddaiu (comandante della compagnia carabinieri di Savona) e il brigadiere Michele Di Biase (addetto alla stazione carabinieri di Savona) per un seminario sulla sicurezza, dedicato alla prevenzione di situazioni a rischio.

In particolare verranno forniti consigli pratici per difendersi dalle truffe

L’appuntamento è aperto a tutti e va ad affrontare pericoli che sono purtroppo di forte attualità, come tentativi di furti o raggiri ai danni delle persone anziane o più fragili.

L’evento si inserisce nel fitto calendario di eventi promosso dall’associazione "50&Più", che dal 1974 opera per la rappresentanza, la tutela dei propri soci e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa della società da valorizzare, promuovendone il ruolo sociale e il protagonismo attivo, fornendo loro assistenza e supporto.

A livello nazionale l’associazione "50&Più" conta 50 anni di attività e 300 mila soci. La storia savonese è più recente, ma in provincia sono oltre 3500 i soci, che fanno parte del gruppo e possono beneficiare di varie occasioni: appuntamenti dedicati alla formazione, gite sociali, approfondimenti.

L’associazione ha sede in Confcommercio (corso Ricci) e risponde alle richieste di consulenza, assistenza e benessere sociale delle persone.