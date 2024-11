Alassio, Invernizzi lascia la giunta ma non le deleghe: da consigliere porterà avanti il lavoro iniziato anni fa

Piccolo rimpasto ad Alassio, in seguito all’elezione in Consiglio regionale di Rocco Invernizzi. Lascerà la giunta alassina, ma non le deleghe.

Invernizzi, che in giunta ad Alassio ricopre il ruolo di assessore a Lavori Pubblici, Demanio, Cimiteri e Informatica, continuerà quindi a dare il suo contributo anche nella Città del Muretto, portando avanti, però da consigliere comunale, il lavoro iniziato anni fa, aggiungendo un nuovo impegno per il territorio in ambito regionale.

Sarà l’ex fuoriclasse della vela Roberta Zucchinetti a prendere il posto di Invernizzi in giunta, che probabilmente continuerà a occuparsi di sport e politiche giovanili, cedendo la presidenza del consiglio a Fabio Macheda, tenendo le deleghe di politiche ed edilizia scolastica da consigliere.